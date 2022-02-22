Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

Кордони "ЛДНР" будуть переглянуті в майбутньому - Захарова / Reuters

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що велика кількість країн, які не визнаються Заходом, але є суверенними державами, відчувають проблеми з визначенням своїх кордонів. Тому ситуація з так званими "ДНР" та "ЛНР" нібито не є чимось новим. Питання "кордонів" визнаних Москвою утворень на окупованому Донбасі, мовляв, вирішуватимуться в майбутньому.

У ефірі телеканалу Дождь вона сказала про те, що ситуація з "ЛДНР" не є унікальною, оскільки в світі є суверенні держави, які входять до ООН, але стикаються з проблемами з визначенням своїх кордонів. Питання рубежів так званих "ДНР", мовляв, є питанням майбутнього.

читайте також"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР""Нічого тут такого дивного, що бувають суверенні країни, держави, у яких не вирішено (питання кордонів) або просто не зафіксовані кордони - часто-густо. У тому числі мова йде про найбільші країни. Тому це все питання майбутнього, яке вирішуватиметься", - підкреслила Захарова.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко сказав, що Москва визнає "ЛДНР" у рамках тих територій, де вони, мовляв, "здійснюють повноваження і юрисдикцію".

Спікер Кремля Дмитро Пєсков додав, що мова йде про "ті межі, в яких вони себе проголошували".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" та "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договори про дружбу з "республіками".

Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що визнання Росією "ЛДНР" вказує на вихід Москви з "Мінська". Київ у такій ситуації ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч у нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР" та "ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації.

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