"Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" в межах проголошення": у Кремлі дали офіційний коментар

Дмитро Пєсков / Reuters

Російська Федерація визнає терористичні угруповання "ЛНР" і "ДНР"в тих кордонах, в яких вони себе "проголосили". З такою заявою виступив у вівторок, 22 лютого, Дмитро Пєсков - прессекретар президента РФ Володимира Путіна, повідомляє російський "РБК".

"У тих кордонах, в яких вони себе проголошували", - сказав Пєсков.

Трохи раніше кремлівського спікера, Андрій Руденко - заступник керівника МЗС Росії Сергія Лаврова, заявив, що Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" в межах, в межах яких ті "здійснюють повноваження і юрисдикцію".

До того, "віце-спікер парламенту" терористичної організації "ЛНР" Дмитро Хорошилов вибухнув погрозами і заявляв, що вся Луганська область належить "республіці", тому Україна повинна "добровільно відвести війська".

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін, тим не менш, заявив, що "кордони "республіки" будуть в межах Донецької області".

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Путін визнав "Л/ДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито "миротворцях".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центру Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення зі Збройними силами України.