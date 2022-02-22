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"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"

22 лютого 2022, 07:28
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Сергій Кислиця заявив, що Україна не боїться і нікому нічого не віддасть, і додав, що всі країни ООН опинилися під загрозою нападу.

Кислиця, Радбез ООН
Сергій Кислиця виступив на засіданні Радбезу ООН / Фото Reuters

Після того як президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" так званих Донецької та Луганської "народних республік" рано вранці 22 лютого зібралася Рада Безпеки ООН для обговорення цього питання.

Постійний представник Росії Василь Небензя, який був головуючим на засіданні Радбезу ООН, закрив його без голосування або резолюцій.

На засіданні РБ ООН виступив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем.

"Тепер я зніму свою медичну маску. Я в масці не через хворобу - ми всі вакциновані проти COVID-19. Це через вірус, проти якого поки немає вакцини. Вірусу, що б'є по ООН. Вірусу, поширюваного Кремлем", - сказав дипломат.

Кислиця зазначив, що всі країни ООН опинилися під загрозою нападу.

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Представник України в ООН назвав визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" виходом Росії з Мінських угод і закликав членів Організації Об'єднаних Націй виконати свою місію, щоби захистити Україну.

"Ми на своїй території. Ми нікому нічого не винні. Ми нікому нічого не віддамо", - сказав Кислиця.

читайте такожРосія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник БайденаЗа його словами, 21 лютого Росія повторила заяву щодо Грузії в 2008 році.

"Слово в слово скопіювали. Жодної творчості. Копіювальний апарат добре працює", - додав Кислиця, демонструючи членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.

Сергій Кислиця
Сергій Кислиця / Фото ООН

"Хто стане наступним? Це відкрите питання", - сказав український дипломат.

Представник Росії Василь Небензя (і за сумісництвом – голова Радбезу) виступив після більшості країн, які засудили дії РФ. Він повторив типові російські заяви. Мовляв, потрібно "змусити Україну припинити стріляти", а рішення визнати бойовиків відповідає прагненням російського народу.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Також Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про створення ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Глава Кремля також вважає, що вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії.

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центром Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення з силами Збройних сил України.

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