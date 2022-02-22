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Британія "розтрощила" Росію жорсткими санкціями за визнання "ЛДНР"

22 лютого 2022, 14:52

За словами Джонсона, Путін хоче зруйнувати Україну.

Джонсон, Путін
Джонсон, Путін / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкрив плани президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Як заявив Джонсон в парламенті Британії, введення сил РФ на територію "ЛДНР" дорівнює новому вторгненню, і прийняв рішення запровадити санкції.

"Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення. Як у 2022 році лідер держави може створити такий задум і зруйнувати мирну сусідню державу? Саме це і робить Путін", - заявив він.

Санкції Британії проти Росії

  • Британія заморожує активи банку Росія
  • Великобританія оголошує про заморожування активів ПАТ Промсвязьбанк
  • Британія запроваджує санкції проти Генбанку та Індустріального Ощадного банку.
  • Великобританія запроваджує санкції проти Чорноморського Банку розвитку та реконструкції

Лондон також вводить санкції проти бізнесменів Геннадія Тимченка і братів Аркадія і Бориса Ротенбергів.

У своєму виступі Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне продовжити військову агресію, тому зосереджує регулярні війська біля кордонів України.

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"Це черговий етап плану Путіна. Це захоплення сходу України. Майже 200 тисяч військ зосередилися біля кордонів України і готові атакувати. Якщо станеться найгірше, то європейський народ з 45 млн осіб стане жертвою агресії", - заявив Джонсон.

читайте такожВійськові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і " ЛНР " на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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Британия Володимир Путін санкції проти Росії ЛДНР
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