У Думі заявили про плани визнати "ЛДНР" у кордонах Луганщини й Донеччини й одразу спростували

Росія планує визнати "ДНР" і "ЛНР" у кордонах Донецької та Луганської областей / Фото УНІАН

Глава комітету Держдуми Росії по СНД Леонід Калашников заявив, що "ЛНР" і "ДНР" будуть визнані РФ у кордонах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РИА-Новости.

Як повідомляв Главред, 21 лютого заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає так звані "республіки" Донбасу в кордонах, які зараз фактично встановлені.

"Мова йде, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Все інше перебуває за рамками юридичних дій", - сказав російський сенатор.

Він додав, що підписані з "ЛНР" і "ДНР" договори будуть ратифіковані палатою у вівторок.

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У свою чергу, перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова спростувала визнання "ЛДНР" у кордонах Донецької та Луганської областей, передає РБК.

"У тих кордонах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали", — прокоментувала вона слова Калашникова.

Пізніше сам Калашников заявив, що нинішні угоди не регулюють питання кордонів.

"Я сказав, що угода не регулює ці питання [кордонів] якраз. "ЛНР", "ДНР" рахують свої кородони самі, ми свої кордони Росії рахуємо самі. Хтось там щось сказав не те, але я спеціально обмовився, що угода це не той предмет, який визначає, у яких кордонах ми укладаємо. Ми укладаємо з чинною владою "ЛНР", "ДНР", про кордоні не йдеться", — пояснив він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центру Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення із Збройними силами України.

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