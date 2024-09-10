У Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною - ISW

Глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

https://glavred.net/world/v-kremle-pytayutsya-nayti-posrednikov-dlya-peregovorov-s-ukrainoy-isw-10595717.html Посилання скопійоване

Сергій Лавров / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські чиновники намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. При цьому в Кремлі демонструють небажання Росії брати участь у сумлінних переговорах з Україною, критикуючи мирну формулу президента Володимира Зеленського.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, 9 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки в Саудівській Аравії.

У МЗС Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром. Інших подробиць не повідомляли.

відео дня

Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план "Політичне врегулювання української кризи" з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зокрема, нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Однак Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести сумлінні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського є "ультиматумом" і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Переговори України з Росією - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова повернутися до переговорів з Україною. Як завжди, не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати перемовини на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року. Таку заяву Путін озвучив на Східному економічному форумі.

Наприкінці серпня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість переговорів залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зараз переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред