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Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною

Анна Ярославська
5 вересня 2024, 11:43
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Заява диктатора РФ може свідчити про зміну його позиції щодо мирних переговорів.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Володимир Путін зробив нову заяву про переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова повернутися до переговорів з Україною. Як завжди, не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати переговори на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року. Таку заяву Путін озвучив на Східному економічному форумі.

"Чи готові ми з ними [Україною] вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені і фактично парафовані в Стамбулі", - заявив Путін.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

відео дня

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Як пише російське видання "Агенство", заява Путіна може свідчити про зміну його позиції щодо мирних переговорів.

"На початку літа президент називав попередньою умовою для початку переговорів відступ ЗСУ за межі анексованих областей України. Після вторгнення в Курську область він говорив про неможливість таких переговорів. А під час уроку "Розмови про важливе", який Путін провів у Кизилі, він припустив можливість мирних перемовин з Україною в разі відступу ЗСУ з території Курської області", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Головні заяви Путіна на Східному економічному форумі:

Скриншот

Переговори України з Росією - останні новини

Наприкінці серпня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України на даний момент "втратили свою актуальність".

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість переговорів залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зараз переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть із Курщини лише за однієї умови, написали журналісти The Times. Як вважають вони, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині та рухатися далі.

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