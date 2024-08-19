Операція ЗСУ в Курській області: у Путіна зробили заяву щодо перемовин

Агресорка Росія не анулювала ультиматуми Володимира Путіна щодо України стосовно "перемовин", але наразі не готова говорити з Києвом, мовляв, через ситуацію в Курській області. Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.
У коментарі Teelgram-каналу Shot він сказав про те, що росіяни, мовляв, поки що не готові говорити з Україною.
"На цьому етапі з урахуванням цієї "авантюри" (операції ЗСУ в Курській області РФ) розмовляти ми не будемо. ...Наразі, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який процес перемовин", - стверджує Ушаков.відео дня
Крім того, чиновник не знає, коли можливі перемовини з Україною.
"Я не знаю. Усе залежить від ситуації, зокрема на полі (бою, - ред.)", - підкреслив Юрій Ушаков.
Ультиматум Путіна Україні - що про це відомо:
Глава Кремля Володимир Путін 14 червня висунув Україні ультиматум у вигляді так званих умов миру. Зокрема, напередодні Саміту миру у Швейцарії він "закликав" Київ вивести війська зі своїх же Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому також із Херсона і Запоріжжя, які окупанти не контролюють.
Також Україна нібито має відмовитися від НАТО.
Якщо Київ на це, мовляв, піде, Москва начебто буде готова до перемовин щодо припинення вогню.
Ультиматум Путіна - серйозна помилка, сказав Володимир Зеленський. Росія тим самим показала, що налаштована на окупацію територій України, а не на мир.
"Росія хоч завтра може почати з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вийде з наших територій", - нагадав Зеленський.
Хто такий Юрій Ушаков?
Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.
У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.
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