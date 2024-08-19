Операція ЗСУ в Курській області: у Путіна зробили заяву щодо перемовин

Можливість запуску діалогу між Росією та Україною залежатиме від ситуації на полі бою, розповів помічник кремлівського керівника Юрій Ушаков.

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У Кремлі на тлі подій на Курщині не відмовилися від своїх ультиматумів на адресу України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Агресорка Росія не анулювала ультиматуми Володимира Путіна щодо України стосовно "перемовин", але наразі не готова говорити з Києвом, мовляв, через ситуацію в Курській області. Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.

У коментарі Teelgram-каналу Shot він сказав про те, що росіяни, мовляв, поки що не готові говорити з Україною.

"На цьому етапі з урахуванням цієї "авантюри" (операції ЗСУ в Курській області РФ) розмовляти ми не будемо. ...Наразі, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який процес перемовин", - стверджує Ушаков. відео дня

Крім того, чиновник не знає, коли можливі перемовини з Україною.

"Я не знаю. Усе залежить від ситуації, зокрема на полі (бою, - ред.)", - підкреслив Юрій Ушаков.

Ультиматум Путіна Україні - що про це відомо:

Глава Кремля Володимир Путін 14 червня висунув Україні ультиматум у вигляді так званих умов миру. Зокрема, напередодні Саміту миру у Швейцарії він "закликав" Київ вивести війська зі своїх же Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому також із Херсона і Запоріжжя, які окупанти не контролюють.

Також Україна нібито має відмовитися від НАТО.

Якщо Київ на це, мовляв, піде, Москва начебто буде готова до перемовин щодо припинення вогню.

Ультиматум Путіна - серйозна помилка, сказав Володимир Зеленський. Росія тим самим показала, що налаштована на окупацію територій України, а не на мир.

"Росія хоч завтра може почати з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вийде з наших територій", - нагадав Зеленський.

Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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