У Путіна зробили заяви про перемовини із Україною

У пресі публікується безліч повідомлень про можливі контакти Москви і Києва, проте "не всі з них мають правдивий характер", стверджує Дмитро Пєсков.

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У Кремлі поки що передумали просити в України "перемовини" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Перемовини країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність". Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він прокоментував повідомлення The Washington Post від 17 серпня про те, що Київ і Москва нібито в Досі планували досягти угоди, на базі якої припинилися б удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі.

"Ви знаєте, що тема перемовин зараз, вона неабияк втратила свою актуальність. Повідомлення про різні контакти в ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають, власне, правдивий характер", - наголосив Дмитро Пєсков. відео дня

Питання перемовин України та Росії після початку операції в Курській області - головні новини:

У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що бойові дії в Курській області триватимуть, доки росіяни не змусять Кремль піти на справедливий мир в Україні. Російські громадяни більше не зможуть не помічати війну.

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість перемовин залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови, написали журналісти The Times. На їхню думку, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині і рухатися далі.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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