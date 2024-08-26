УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Путіна зробили заяви про перемовини із Україною

Андрій Ганчук
26 серпня 2024, 15:17оновлено 26 серпня, 17:01
1148
У пресі публікується безліч повідомлень про можливі контакти Москви і Києва, проте "не всі з них мають правдивий характер", стверджує Дмитро Пєсков.
Путін, Пєсков
У Кремлі поки що передумали просити в України "перемовини" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Перемовини країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність". Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він прокоментував повідомлення The Washington Post від 17 серпня про те, що Київ і Москва нібито в Досі планували досягти угоди, на базі якої припинилися б удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі.

"Ви знаєте, що тема перемовин зараз, вона неабияк втратила свою актуальність. Повідомлення про різні контакти в ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають, власне, правдивий характер", - наголосив Дмитро Пєсков.

відео дня

Питання перемовин України та Росії після початку операції в Курській області - головні новини:

У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що бойові дії в Курській області триватимуть, доки росіяни не змусять Кремль піти на справедливий мир в Україні. Російські громадяни більше не зможуть не помічати війну.

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість перемовин залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови, написали журналісти The Times. На їхню думку, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині і рухатися далі.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кремль Дмитро Пєсков війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

17:05 Україна
Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

17:01 Україна
Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕС

Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕС

16:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм 30042

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм

Неприємний сигнал: якою має бути різниця між верхнім і нижнім тиском - точна цифра 9939

Неприємний сигнал: якою має бути різниця між верхнім і нижнім тиском - точна цифра

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву 5204

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву

Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - Forbes 3728

Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - Forbes

Останні новини

17:05

РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

17:01

Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

16:56

Кондратюк публічно заявив, за що вдячний Козловському після 12-річної сварки

16:46

Всі дані на комп'ютері можуть бути втрачені: як правильно вимикати ПК кнопкоюВідео

16:38

Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕСФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:25

Для чого господині заливають горілку в пралку: неочікуваний лайфхак для свіжості

15:56

"Воювати доведеться довго": командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни

15:42

Вдарить +36 градусів: які регіони накриє нестерпна спека

15:37

Що робити з опалими яблуками: 3 способи, які принесуть користь вашому садуВідео

Реклама
15:36

ДБР "взялося" за нардепа-втікача Артема Дмитрука: в Одесі йдуть обшуки

15:25

Постраждала навіть Молдова: через ракетний удар по Україні у молдован проблеми

15:20

Україна готує відповідь на російський ракетний удар: в Міноборони розкрили деталі

15:17

У Путіна зробили заяви про перемовини із Україною

14:56

У росіян десятки поранених і "двохсотих": деталі потужних прильотів під Маріуполем

14:38

Україну розжарить до +36 градусів: синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня

14:12

Шуба відпочиває: новий салат "Оселедець під білою периною"Відео

13:57

Уже перевзулася: зрадниця Монтян розчарувалася в РосіїВідеоблоги

13:47

Чому сьогоднішня ракетна атака - не помста, а холодний розрахунокПогляд

13:46

РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС: в РНБО відповіли, чи є загроза прориву

13:43

РФ отримала розвіддані: названо головні цілі масштабного удару по Україні

Реклама
13:24

Вільям допоміг: онкохвора Кейт Міддлтон покинула королівську резиденцію

13:21

"Путін - хвора істота" - Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілуВідео

13:16

Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - Forbes

12:59

"Вишки Бойка" атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

12:56

"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

12:46

Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

12:46

Гороскоп Таро на вересень 2024: Терезам - поїздка, Скорпіонам - заздрість, Стрільцям - розчарування

12:17

Відомий артист розкрив правду про Софію Ротару - деталі

12:12

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льохВідео

12:10

РФ збирається деблокувати завод у Вовчанську: в ЗСУ розкрили цілі ворога на Харківщині

12:06

В Анджеліна Джолі новий "краш": акторка закохалася в голлівудську зірку - ЗМІ

11:58

"Напрямок загрозливий": в ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі - що відомо

11:44

Масований удар РФ: у багатьох містах України відключення водопостачанняВідео

11:31

Гороскоп Таро на вересень 2024: Ракам - гроші, Левам - успіх, Дівам - допомогаВідео

11:21

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Бикам - страждання, Кроликам - неприємності

11:15

Гороскоп на завтра 27 серпня: Рибам - фінансові проблеми, Тельцям - солодка винагорода

11:12

Під ударом 15 областей: Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня

11:08

Для чого огірки перед нарізанням натирати сіллю - хитрість досвідчених кухарів

10:47

Пропагандисти запанікували: в США пояснили, як арешт Дурова вплине на армію РФ

10:45

Удар РФ ракетою по Краматорську: загинув британець Раян Еванс, який працював на ReutersФото

Реклама
10:44

Унаслідок атаки РФ в Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку: є постраждалийФото

10:30

Є влучання та загиблий: в ОВА розкрили наслідки масованої атаки на ДніпропетровщиніФото

10:24

"Ситуація складна": в Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар

10:18

"Помстився, а потім кайфуєш від цього": путініст Стас Михайлов відвів душу на Аллі Пугачовій

09:38

Росіяни просунулись поблизу шести населених пунктів на Донеччині: деталі DeepState

09:32

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву

09:31

"Кольори нашого прапора - жовтий і блакитний": зрадниця Оксана Марченко засвітилася на відео

09:01

"Триває обстріл енергосистеми України": по всій країні екстрені відключення світла - деталі

08:50

Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині: постраждали люди

08:29

У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло та вода: що відомо

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти