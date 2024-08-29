Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

Михайло Подоляк заявив, що завадою на шляху до повноцінних переговорів є лише одна особа.

https://glavred.net/ukraine/podolyak-nazvav-tri-prichini-chomu-peregovori-iz-rf-zaraz-nemozhlivi-koli-ce-mozhe-statis-10592612.html Посилання скопійоване

Подоляк розповів про переговори із Росією / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України із субʼєктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Неможливість довіряти росіянам. Ще 1928 року за ініціативою Кремля був підписаний пакт Литвинова про відмову від війни як інструмента державної політики. Відтоді СРСР і його правонаступниця РФ розв’язали десятки війн і порушили сотні угод, зокрема Будапештський меморандум 1994-го і Договір про українсько-російський кордон від 2003 року. В основі нехтування миром лежать багатосотрічні амбіції щодо розширення імперії, від яких російське керівництво ніколи не відмовлялося. Неможливість справедливих репарацій. Людські втрати, зруйнована інфраструктура, спустошення природного середовища, підірвана економіка й пограбована культура - загальні збитки України внаслідок російської агресії, за різними оцінками, коливаються в межах від 700 млрд до 1 трлн доларів. Виплатити таку компенсацію одномоментно РФ не здатна. Потрібен механізм під міжнародним контролем, подібний до того, за яким Ірак відраховував відсотки від нафтогазових прибутків на користь Кувейту, що пережив іракську окупацію в 1990–1991 роках. Але побудова такого механізму можлива лише за умови сприяння з боку уряду держави, що здійснила агресію. В Іраку для цього знадобилося позбавити посади, заарештувати й стратити Саддама Хусейна. Висновок зрозумілий і щодо Путіна особисто. Неможливість покарання воєнних злочинців. Очевидно, що найголовнішим серед них у РФ є сам Путін. За статутом Міжнародного кримінального суду, він не має жодного імунітету щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду. Це означає, що Путін до останнього опиратиметься всім спробам розслідування та не видасть нікого з підлеглих.

"Усі війни з часом закінчуються, починаються переговори, підписуються мирні договори. Завадою на шляху до цього є лише одна особа… Прізвище цієї особи очевидне й дуже криваво вже вписане в історію", - додав Подоляк. відео дня

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Мирні переговори із РФ

Нагадаємо, що у Путіна зробили заяви про перемовини із Україною. Дмитро Пєсков заявив, що перемовини країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність" та додав, що у пресі публікується безліч повідомлень про можливі контакти Москви і Києва, проте "не всі з них мають правдивий характер.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву про переговори з РФ. Головнокомандувач підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора. Довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється.

У Росії влаштували істерику через статтю WP про "таємні переговори". У Міністерстві закордонних справ РФ різко відреагували на інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред