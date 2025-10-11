Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

Після вибухів почалася масштабна пожежа, піднімається стовп чорного диму.

Дрони влучили в ціль в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

Дрони атакували нафтопереробний завод у Башкортостані

СБУ вдарила по російській цілі за 1400 км від України

Вранці Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Уфа вважається одним із ключових промислових центрів Росії у сфері переробки нафти та постачання паливно-мастильних матеріалів для армії РФ.

Після потужних вибухів на підприємстві до місця події вирушили пожежні підрозділи, а над територією заводу піднявся густий чорний дим.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Попередньо відомо, що загоряння сталося поблизу установки переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6 після удару дронів спецпідрозділу "А" СБУ.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України" - повідомило поінформоване джерело.

Удари РФ та яка буде відповідь Києва - думка експерта

Директор Центру досліджень енергетики та експерт з питань енергетики Олександр Харченко вважає, що наша стратегія зараз має полягати у тому, щоб продовжувати удари по інфраструктурі, які вже розпочали.

"Треба бити по нафтоперекачувальних станціях, об'єктах транспортування нафти, портів відвантаження та нафтопереробних заводів. Це найефективніший шлях загнати російську економіку у кризу. Частину цієї роботи ми вже зробили - залишилося довиконати її", - каже експерт.

У той же час, зараз, за словами Харченка, більшість ударів Росії – це удари по розподільних мережах.

"Це найпростіше, що піддається заміні. За наявності обладнання (а воно доступне, його можна купити) та достатньої кількості людей, які над цим працюватимуть, я не бачу великих проблем.Для нас справді серйозна загроза – це масовані удари по генерації. Але навіть розпорошені удари викликають незручності та тимчасові відключення. Повірте, замінити трансформатор 110 кВ або 35 кВ набагато простіше, ніж відновлювати потужності, що генерують, або високовольтні об'єкти: це простіше, швидше і дешевше", - резюмував Харченко.

Удари по цілям в Росії у жовтні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Росії протягом жовтня прогриміла низка потужних вибухів на стратегічних об’єктах. Зокрема:

6 жовтня вибухи пролунали в Тюмені (за 2000 км від українського кордону), де було пошкоджено нафтопереробний завод (НПЗ).

3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" у місті Орськ Оренбурзької області.

2 жовтня потужні вибухи також фіксувалися у Пермському краї. Тоді, ймовірно, мішенню став хімічний завод "Азот" - один із найбільших виробників азотних добрив, потужності якого використовуються також для виробництва вибухівки.

