ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

ЗСУ атакували Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ

Генштаб підтвердив удари по стратегічних підприємствах РФ

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали ударів по кількох ключових нафтопереробних об’єктах Росії. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, цілями стали Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ, а також лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара".

В операції брали участь підрозділи безпілотних систем разом з іншими силами оборони.

В результаті атаки по Саратовському НПЗ пролунали вибухи та спалахнула велика пожежа.

"Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно)", — наголосили у Генштабі, додавши, що остаточні результати удару ще уточнюються.

Новокуйбишевський завод, який щороку переробляє понад 8,8 млн тонн нафти, також був пошкоджений. За попередніми даними, на території об’єкта сталися вибухи й виникло загоряння.

Третьою ціллю українських сил стала ЛВДС "Самара". На цьому об’єкті здійснюється змішування різних сортів нафти для формування експортного Urals, і він відповідає за близько 50% усього нафтового експорту Росії.

"Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил РФ. Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", — заявили у Генштабі, наголосивши, що атаки серйозно б’ють по логістиці та паливному забезпеченню армії РФ.

"Далі буде…", — додало командування.

Вибухи в РФ та атаки по цілям росіян - що відомо

У ніч на 18 вересня в Росії пролунали вибухи після масованої атаки дронів. Як повідомляв Главред, зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Килим".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

Крім того, агенти українського партизанського руху "Атеш" зупинили рух на залізничному вузлі біля російського Єкатеринбурга. Вони пошкодили релейне обладнання, що призвело до збою руху потягів на всіх важливих напрямках.

