Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

Даяна Швець
20 вересня 2025, 12:03
372
Ці об'єкти є ключовими для російської нафтопереробки та експорту, а також забезпечують російську армію паливом.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Сили оборони поцілили в російські НПЗ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • ЗСУ атакували Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ
  • Генштаб підтвердив удари по стратегічних підприємствах РФ

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали ударів по кількох ключових нафтопереробних об’єктах Росії. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, цілями стали Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ, а також лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара".

В операції брали участь підрозділи безпілотних систем разом з іншими силами оборони.

відео дня

В результаті атаки по Саратовському НПЗ пролунали вибухи та спалахнула велика пожежа.

"Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно)", — наголосили у Генштабі, додавши, що остаточні результати удару ще уточнюються.

Новокуйбишевський завод, який щороку переробляє понад 8,8 млн тонн нафти, також був пошкоджений. За попередніми даними, на території об’єкта сталися вибухи й виникло загоряння.

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна
НПЗ-інфографіка / Главред

Третьою ціллю українських сил стала ЛВДС "Самара". На цьому об’єкті здійснюється змішування різних сортів нафти для формування експортного Urals, і він відповідає за близько 50% усього нафтового експорту Росії.

"Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил РФ. Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", — заявили у Генштабі, наголосивши, що атаки серйозно б’ють по логістиці та паливному забезпеченню армії РФ.

"Далі буде…", — додало командування.

Вибухи в РФ та атаки по цілям росіян - що відомо

У ніч на 18 вересня в Росії пролунали вибухи після масованої атаки дронів. Як повідомляв Главред, зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Килим".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

Крім того, агенти українського партизанського руху "Атеш" зупинили рух на залізничному вузлі біля російського Єкатеринбурга. Вони пошкодили релейне обладнання, що призвело до збою руху потягів на всіх важливих напрямках.

Більше важливих новин:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ беспилотники дрони Генштаб ЗСУ новини України вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:53Україна
"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

12:07Світ
ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

12:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хімії

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народження

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Останні новини

13:46

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

13:41

"Шафран для бідних": коли збирати чорнобривці, як сушити і чим вони корисні

13:34

"Буде бейбі-бум": чоловік Олени Мозгової розкрив плани на поповнення в родині

12:53

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:52

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
12:28

Без крихт і нагару: як доглядати за тостером-піччю, щоб він служив довше

12:15

Сказав лише кілька слів: Нікітюк розкрила щемливий момент з батьком дитини

12:07

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблемаВідео

12:03

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

Реклама
11:54

Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав ціліВідео

11:08

Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

11:03

Солов'їною мовою: Максим Галкін здивував виконанням відомих українських хітівВідео

11:00

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

10:48

Чи можна за життя вибирати собі місце на кладовищі: священник відповівВідео

10:21

Півтора мільйона з одного гектара: як виростити оливки в Україні та заробити

10:06

Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше з'явився після погіршення стану

10:00

Вплив США зменшується, Трамп не зможе диктувати умови Китаю - Хара

09:50

"Путін його обманює": Трамп за лаштунками значно зліший на РФ, ніж публічно

09:37

У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

09:17

Навесні буде пишне цвітіння: як розділити цибулини квітів перед зимою

Реклама
09:13

Трамп хоче разом з Китаєм завершити війну РФ проти України: що він заявив

08:58

Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ

08:10

Як РФ зганьбилась з навчаннями "Запад-2025"Погляд

07:42

Ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа: деталі про атаку по УкраїніФотоВідео

07:10

Де помилка на малюнку: тільки геніальний розум знайде її за 4 секунди

06:10

Позиція Вашингтона й особисто Трампа викликає дедалі більше запитаньПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з грайливою кішкою за 43 секунди

05:28

Гороскоп на завтра 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

05:10

Сильний фінансовий поштовх: чотири знаки зодіаку зроблять крок уперед 20 вересня

04:35

Як правильно казати – "дякую" чи "спасибі": відповідь здивуєВідео

04:02

Що робити, якщо розлилася олія: лайфхак для швидкого прибирання

03:31

Гороскоп Таро на сонячне затемнення 21 вересня: Левам - прибуток, Козерогам - ризик

03:06

Жерло Апокаліпсису: розкрито ймовірність вибуху чорної діри і названо терміни

02:31

"Ти в небезпеці": пісні Ніни Матвієнко накликали біду на дочку Тоню Матвієнко

01:44

У всьому і всюди: чотири знаки зодіаку, яким щастить від природи

01:23

Прорив у коханні та фінансах: яким ТОП-3 знакам пощастить в кінці вересня

00:45

Людям масово продають браковані нові iPhone 17: що з ними не так

19 вересня, п'ятниця
23:50

ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області: Сирський доповів про результати

23:09

Що робити, якщо електромобіль розрядився посеред дороги - найкращі порадиВідео

23:06

Що потрібно зробити з ковдрою та постіллю, щоб позбутися біди: прикмети 20 вересня

Реклама
23:02

Пенсіонерам в Україні підвищать виплати: хто і на скільки може розраховувати

22:50

Що покласти в лунки до озимого часнику: селекціонер розкрив секретВідео

22:15

"Це не випадковість": Зеленський відреагував на вторгнення літаків РФ в Естонію

22:12

У кишеню Путіну: які країни ЄС досі купують газ у Росії

21:31

В роду були священнослужителі - які українські прізвища пов'язані із церквою

21:29

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:29

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - НовакВідео

21:08

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

20:54

Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

20:31

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти