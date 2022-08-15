Поїхав у труні в Челябінську область: ЗСУ ліквідували майора окупантів

ЗСУ ліквідували майора російських окупантів Руслана Кононовича/ Telegram Штірліц

Українські військові ліквідували на фронті ще одного майора російських окупантів – Руслана Кононовича.

Про його загибель повідомив у своєму Telegram-каналі полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він зазначив, що російський майор зробив "крок доброї волі" та офіційно денацифікувався і демілітаризувався.

Деталі знищення офіцера-окупанта невідомі. У Росії про його смерть повідомили досить коротко.

Відомо, що Кононович народився у місті Чебаркуль Челябінської області РФ. Після загибелі в Україні його тіло повезли до цього міста. Похорон загарбника відбувся у суботу, 14 серпня.

Як можна зробити висновок з його форми, зокрема блакитного берета, окупант служив у повітряно-десантних військах РФ.

ЗСУ ліквідували майора російських окупантів Руслана Кононовича/ Telegram Штірліц

Раніше повідомлялося, що в Україні був ліквідований десантник російської окупаційної армії Дмитро Путінцев. Уродженець Забайкальського краю знайшов свою смерть в день Повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо, раніше в Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибірського району Бурятії. Його молода дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом, який окупанту вручили посмертно.

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