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У Казахстані знайшли мертвими двох топ-поліцейських: одному з них загрожував трибунал

10 січня 2022, 10:41

Полковник Комітету з нацбезпеки Казахстану Азамат Ібраєв і начальник Департаменту поліції Жамбильської області Жанат Сулейменов наклали на себе руки.

Казахстан
На тлі протестів у Казахстані два високопоставлених офіцери вчинили суїцид / Фото Reuters

У Казахстані, який з початку січня охопили масові акції протесту, знайшли мертвими двох офіцерів - полковника Комітету з нацбезпеки Казахстану Азамата Ібраєва і начальника Департаменту поліції Жамбильської області Жаната Сулейменова.

Як повідомляє Sputnik Казахстан, 10 січня 2022 року в місті Нур-Султан тіло Ібраєва знайшли у дворі його будинку. Чоловік нібито вкоротив собі віку. За даними місцевих видань, у нього травми, характерні для падіння з висоти. Триває досудове розслідування.

10 січня також стало відомо про смерть генерал-майора поліції Казахстану Жаната Сулейменова. За інформацією журналіста Orda.kz, є дані, що він нібито скоїв суїцид.

До слова, стосовно 59-річного Сулейменова було порушено кримінальне провадження, йому погрожував трибунал. Точні причини смерті встановлюються.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

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Спочатку мітингувальники вимагали зменшити вартість газу. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Влада заровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати і Мангістауській області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Вранці 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний порядок в основному відновлений у всіх регіонах республіки. При цьому в країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Пізніше в п'ятницю Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. Демонстрантів він назвав "злочинцями", "вбивцями"і " бандитами". За словами лідера Казахстану, вести з ними переговори нерозумно.

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасниках масових акцій протесту на поразку без попередження, загинули невинні люди. В Алмати в п'ятницю, 7 січня, застрелили 22-річного громадянина Ізраїлю, який, за словами рідних, не брав участі у протестах. Він загинув по дорозі на роботу.

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