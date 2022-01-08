У небі над Києвом пролетів гігантський прапор Казахстану

Прапор Казахстану над київським небом / скріншот

У суботу, 8 січня, над київським небом пролетів величезний прапор Казахстану.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у повітря було запущено 32 квадратних метри блакитно-жовтого прапора.

Ця акція була організована спільнотою власників дронів на знак солідарності і підтримки громадян Казахстану. Гігантський прапор над Майданом Незалежності та Алеєю Героїв "Небесної Сотні" підняв спеціальний дрон.

При цьому в співтоваристві стверджують, що місце було вибрано не випадково. Прапор у небі саме над даними локаціями став символічним протестом проти військового втручання іноземних країн у справи Казахстану під приводом миротворчих операцій.

"Ми підтримуємо їх, щоб вони знали: вони не одні. У нас відбувалося те ж саме, між нами ніяких кордонів немає. Хотілося б привернути увагу людей до цієї ситуації", - розповів співорганізатор акції Віталій Шевчук.

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Політична криза в Казахстані

У Казахстані 2 січня спалахнули протести через підвищення ціни на скраплений природний газ. Протестувальники вимагали переглянути вартість палива, яка зросла в два рази – з 60 до 120 тенге за літр ( з 3,79 грн до 7, 58 гривень, - ред.).

4 січня уряд знизив ціну на скраплений газ до 50 тенге (3,16 грн) і повідомив, що активістів не притягуватимуть до відповідальності за участь у протестних заходах. Однак протести не вщухли, вони охопили значну частину країни і призвели до численних заворушень і зіткнень з силовими структурами. Активісти вимагали відставки Кабміну, а також припинення корупції та кумівства в державній політиці. У Казахстані ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня підписав указ про відставку уряду.

Для припинення протестів Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку. Чинний голова ОДКБ, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомив про намір організації направити миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.

ОДКБ направила до Казахстану військові підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

В МВС Казахстану заявили, що під час протестів було вбито 26 протестувальників, 18 осіб отримали поранення, понад 3 тисячі заарештовані поліцією. В ході зіткнень загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, поранення отримали 748 правоохоронців.

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