Заворушення та сутички в Казахстані: у МВС відзвітували про вбитих та затриманих

Збільшилася кількість жертв в результаті протестів в Казахстані / Фото Reuters

У Казахстані вбито 26 учасників акцій протесту, 18 поранено, понад 3 тисячі затримано співробітниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на МВС Казахстану.

У зіткненнях з протестувальниками по всій країні загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, поранені – 748.

Повідомляється, що всі будівлі міських і районних адміністрацій, а також відділення поліції в країні взяті під контроль урядовими силами. Також повідомляється, що за час мітингів на пожежні автомобілі нападали 33 рази, постраждало 10 співробітників МНС Казахстану, пошкоджено 29 одиниць техніки;

За попередніми підрахунками, збиток бізнесу Казахстану збільшився з 90 до 180 млн доларів.

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У місті Байконур ввели підвищений рівень терористичної небезпеки. Жителям заборонили збиратися на вулицях групами понад три особи.

Також Казахстан продовжують прибувати літаки з російськими військовослужбовцями. Так, у п'ятницю, 7 січня, дев'ять літаків РФ, Іл-76 з військовослужбовцями і технікою приземлилися на аеродромі Алмати, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Заворушення в Казахстані

Масові протести в Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за кілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Влада ввела надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше - у столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі кілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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