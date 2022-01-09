Відкривати вогонь без попередження: у Казахстані випадково застрелили 4-річну дівчинку

В Алмати випадково застрелили 4-річну дівчинку / REUTERS

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасникам масових акцій протесту на ураження без попередження, в Алмати загинула чотирирічна дівчинка - вона потрапила під обстріл. Дитині куля влучила в голову.

Як заявила уповноважена з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн, ввечері 7 січня під обстріл потрапив автомобіль, в якому знаходилися дві сестри. Молодша (4 роки) загинула. Її 15-річна сестра з кульовим пораненням знаходиться в реанімації.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що трагедія сталася, коли 4-річна дівчинка їхала в авто з дядьком. Вони нібито їздили за продуктами і проїжджали повз площу. В авто було ще двоє дітей дядька, які поранені.

Удень 7 січня о 13:30 вогнепальне поранення отримала інша дитина – 8-річна дівчинка.

Крім того, в Алмати 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки. Куля, ймовірно, зачепила його ще 5 січня під час невдалого нічного штурму. Тоді батьки прогулювалися зі своїми дітьми. Раптово пролунав постріл, який став для 11-річного хлопчика фатальним. Врятувати дитину так і не вдалося.

Реклама

Протести в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але за кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни й переросли у масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент до Казахстану. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Станом на 9 січня в Казахстані кількість затримань наближається до 6 тисяч. Згідно з даними Ситуаційного центру МВС Казахстану, в країні силовики затримали 5969 протестувальників.

Читайте також: