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Наказ стріляти на ураження: у Казахстані вбили дитину та ізраїльтянина, який їхав на роботу

8 січня 2022, 13:50

22-річний громадянин Ізраїлю, за словами рідних, не брав участі в протестах.

Казахстан
У Казахстані вбили дитину та ізраїльтянина, який їхав на роботу / Фото Reuters

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасникам масових акцій протесту на ураження без попередження, загинули невинні люди. В Алмати у п'ятницю, 7 січня, застрелили 22-річного громадянина Ізраїлю, який, за словами рідних, не брав участі в протестах.

Як повідомляє The Times of Israel, протягом останніх років Леван Когеашвілі жив у Казахстані. Він загинув дорогою на роботу.

МЗС Ізраїлю висловило співчуття рідним загиблого. Представники відомства перебувають на зв'язку з батьками Когеашвілі.

Загиблого поховають на батьківщині. Зараз йде робота над перевезенням тіла з Казахстану до Ізраїлю.

У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Казахстану. Ситуація в країні залишається напруженою.

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Крім того, у Казахстані 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки. Куля, ймовірно, зачепила його ще 5 січня під час невдалого нічного штурму.

Як повідомляє телеграм-канал Readovka, трагічну новину повідомила уповноважена з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн. За її словами, в Алмати батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного хлопчика фатальним. Врятувати дитину так і не вдалося.

Зазначимо, 7 січня в МВС Казахстану повідомили, що під час протестів в країні було вбито 26 мітингувальників, 18 поранено, понад 3 тисячі затримано співробітниками правоохоронних органів. Крім того, в зіткненнях з протестувальниками по всій країні загинуло 18 співробітників поліції і Нацгвардії, поранено – 748.

Число затриманих унаслідок протестів і заворушень в Казахстані станом на 8 січня перевищило 4400 осіб.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції та кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни й переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент до Казахстану. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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