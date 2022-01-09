З Казахстану вилетів борт з українцями: Кулеба розкрив деталі

/ Reuters

У неділю ввечері з аеропорту міста Нур-Султан в Казахстані у напрямку до Києва вилетів пасажирський літак.

На сайті Flightradar уточнюється, що літак Airbus A320-271n рейсу KC103 вилетів з аеропорту казахської столиці о 20:19 за місцевим часом (16:19 за часом Києва).

Очікується, що він прибуде в київський аеропорт "Бориспіль" приблизно о 20:50.

Літак вже покинув повітряний простір Казахстану і знаходиться над територією РФ.

Літак з 33 українцями, що вилетів з Нур-Султана (Казахстан) ввечері в неділю, скоро приземлиться в Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Рейсовий літак з Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде в Києві", - написав Кулеба в мікроблозі Твіттер.

За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 і 16 січня.

"Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - підкреслив міністр.

Протести в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни і переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країна.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент в Казахстан. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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