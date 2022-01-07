У Казахстані застрелили відомого музиканта і режисера

Сакен Бітаєв / соцмережі

У Казахстані 6 січня під час протестів був застрелений відомий режисер і оператор, засновник проекту Salamalec sound, "батько казахського хіп-хопу" Сакен Бітаєв.

Як повідомляють друзі загиблого в Facebook, а також журналіст Даніяр Аділбеков, Бітаєв з друзями сидів в машині і розмовляв, коли невідомі намагалися захопити машину і відкрили стрілянину, в результаті чого смертельно поранили режисера.

"Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в машину, що їде. Одна куля пробила Сакену легке і Сакена більше немає з нами. Сакен був одним з найталановитіших режисерів. Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound - його дітище. Режисер від Бога", - написав Аділбеков.

Він додав, що через брак поліцейських рідні досі не можуть забрати тіло загиблого, щоб поховати.

Що сталося в Казахстані

Масові протести в Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за кілька днів протестів вимоги значно розширилися.

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Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни - це була одна з вимог протестувальників.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше - у столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі кілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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