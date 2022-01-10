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У Держдепі США розкрили, про що домовилися з РФ під час першого раунду переговорів

10 січня 2022, 06:35

США підкреслили, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Держдеп
У Держдепі США розповіли, про що домовилися з РФ під час першого раунду переговорів з РФ / Reuters

9 січня в Женеві заступник держсекретаря США Венді Р. Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, як пройшов перший раунд переговорів США та Росії.

Сторони говорили про двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) 10 січня, повідомляє Держдепартамент США.

США підкреслили, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Також заступник держсекретаря США підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії.

"Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією на Донбасі, але не будуть обговорювати європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", - йдеться в повідомленні.

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Також відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Як повідомляв Главред, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч із заступником держсекретаря США Венді Р. Шерман складною, але діловою. За його словами, під час наступного раунду переговорів 10 січня сторони не витрачатимуть час даремно. Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив два головних шляхи вирішення ситуації на кордоні з Україною. За словами американського чиновника, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії.

Переговори США та Росії

10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

5 січня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що під час засідання США разом з союзниками планують порушують питання вторгнення в сусідні країни. Також під час майбутніх переговорів США планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території.

У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати затягуватимуть процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".

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