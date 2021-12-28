Переговори між Вашингтоном і Москвою щодо України і НАТО призначено на 10 січня - Білий дім

США і Росія проведуть переговори після новорічних свят у січні 2022 року / Reuters

У понеділок, 10 січня 2022 року, мають відбутися переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня заплановано зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Очікується, що в ході переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України та діяльність НАТО в Європі. Про це пише українська служба Голосу Америки з посиланням на чиновника Ради з національної безпеки США.

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена по відношенню до України полягає в об'єднанні Союзу навколо двох шляхів: стримування і дипломатії.

"Як Альянс, ми об'єднані з приводу наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - підкреслили в Раді з безпеки.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg"Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння з приводу діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - цитує Голос Америки свого співрозмовника.

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Як повідомляв Главред, раніше AFP з посиланням на інформацію представника служби національної безпеки Білого дому повідомило, що Вашингтон і Москва обговорюватимуть на переговорах 10 січня "напругу навколо української держави". Ще одне питання, яке збираються порушити на переговорах – контроль над ядерним озброєнням.

Раніше віцепрезидент США Камала Харріс пригрозила Росії безпрецедентними санкціями у разі вторгнення російських військ в Україну.

"Ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", - сказала вона.

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021 У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз. Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії. Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу. У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО. Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році". У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер. Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку. В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті". Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

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