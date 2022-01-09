Ракети США в Україні та гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою

США не надаватимуть Росії будь-яких гарантій - американські ЗМІ / Reuters

США готові до обговорення з Росією питань нерозміщення ракет в Україні та Європі, однак якщо Москва відмовиться йти на компроміс, жодних поступок з боку Вашингтона не буде. При цьому американці не мають наміру надавати росіянам будь-яких гарантій щодо проблем, які будуть обговорюватимуться у Женеві 10 січня.

Як заявила журналістка CNN Наталія Бертран, посилаючись на джерела в Білому домі, представники Вашингтона можуть обговорити з Москвою питання відмови від розміщення ракет в Україні та Європі.

"Співпадаючі побоювання, які США готові обговорити з Росією в понеділок (10 січня), включають розміщення ракет в Україні та Європі, а також майбутнє навчань США/НАТО", - процитувала вона слова американського чиновника.

За її словами, чиновник сказав, що Америка не піде на поступки Росії в тому випадку, якщо Москва не буде готова до компромісів у відповідь.

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Гарантій Росії від США не буде?

Кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс розповіла про те, що представники Штатів на перемовинах з Москвою не мають наміру надавати будь-яких гарантій Росії з обговорюваних питань. Однак американці можуть вивчити взаємні обмеження сторін на використання стратегічних бомбардувальників, а також наземні навчання.

"Представники Байдена на перемовинах з Росією, які почнуться завтра, не братимуть на себе жодних твердих зобов'язань", - заявила журналістка, яка процитувала високопосадовця американської адміністрації.читайте такожУ Росії висунули США новий ультиматум через Україну

Також джерело Джейкобс підкреслило, що США після перемовин з РФ мають намір обговорити підсумки дискусії з країнами-союзниками.

Нагадаємо, в грудні в Білому домі заявляли, що якщо Росія піде на повномасштабне військове вторгнення в Україну, на Москву очікують нові санкції. Захід посилить військовою технікою Київ, а війська НАТО стануть ще ближче до російських кордонів.

Перемовини США та Росії щодо безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект договору Росії та США щодо гарантій безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.

У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона щодо відмови України від інтеграції до НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

США не готові вести перемовини з Росією щодо безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. Причому американці не можуть йти на поступки в питаннях, пов'язаних з обмеженнями на ведення країнами суверенної політики.

У НАТО заявили, що перемовини Альянсу з Росією щодо безпеки повинні проходити за участі країн-союзників, серед яких і Україна. Причому перед початком діалогу Москва повинна досягти прогресу у відносинах з Києвом.

10 січня у Женеві відбудуться перемовини США та Росії щодо безпеки. Саміт НАТО-РФ заплановано на 12 січня.

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