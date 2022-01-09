"Збирайте манатки": у Женеві перемовники РФ опустилися до хамства і поставили ультиматум

У МЗС РФ нахамили НАТО / Reuters

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки"у Женеву, заявив про те, що НАТО має повернутися до рубежів 1997 року.

В інтерв'ю ТАРС він підкреслив, що НАТО протягом усіх останніх десятиліть нібито прагне "відтіснити" РФ і перевести її на другі ролі в європейській і міжнародній політиці.

"Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року". - заявив російський дипломат.

За словами Рябкова, розраховувати на просування вперед з питань "гарантій безпеки" на майбутніх переговорах РФ з США і НАТО "наївно", судячи з публічної позиції західних партнерів напередодні зустрічі.

"Я хотів би насамперед почути в ході майбутніх контактів щось більш виразне щодо нерозширення НАТО, відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року, щодо неприпустимості для США і натовських країн продовжувати геополітичне освоєння, по суті справи, всього простору, підконтрольного цій групі держав, на захід, північний захід, південний захід від наших кордонів. І це головне для нас, а абсолютно не ті аспекти, на яких зараз фокусується американська сторона", - додав Рябков.

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Як сказав заступник міністра, Москва виходить з того, що Захід повинен на односторонній основі відмовитися від розширення НАТО і ліквідувати створену військову інфраструктуру.

"Тому обіцянки, політичні гарантії, якісь слова нічого не значать. Ось зараз сказано, що у США немає намірів розміщувати ударні озброєння в Україні. Сьогодні ні, а завтра чи післязавтра що буде? А чи готові США покласти це на папір і ратифікувати?"- зазначив Рябков.

Він підкреслив, що домовленості РФ з США і НАТО щодо гарантій безпеки повинні носити юридично зобов'язуючий характер.

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Раніше в РФ опублікували два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договори РФ і США по гарантіях безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести переговори з Росією з питань безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

Зустріч представників Вашингтона і Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня в Женеві. Саміт НАТО-Росія запланований на 12 січня.

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