У США висунули звинувачення на адресу РФ і поставили умову щодо України

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував перспективи переговорів з Росією про гарантії безпеки.

Він заявив, що прогрес все ж можливий, проте не чекає проривів, повідомляє CNN.

"Ми вважаємо, що ми можемо досягти прогресу у вирішенні питань занепокоєння з обох сторін, що зменшить напруженість і сприятиме поліпшенню безпеки. Будь-який прогрес, якого ми збираємося досягти, можливий на обопільній основі. Якщо США і Європа зроблять кроки назустріч деяким занепокоєнням Росії, То Росії доведеться зробити те ж саме", - сказав держсекретар США.

Він також пообіцяв, що США будуть і далі поставляти Україні засоби для захисту.

США ставлять РФ умову щодо України

Крім того, американський чиновник також заявив про необхідність деескалації на кордоні РФ і України.

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"Нічого не буде без Європи", - додав він. За твердженням Блінкена, складно домогтися прогресу в умовах ескалації навколо України.

"Якщо ми дійсно збираємося досягти прогресу, то нам потрібно буде побачити деескалацію", - сказав він.

Блінкен вважає, що на російсько-американських переговорах з безпеки навряд чи будуть досягнуті значущі успіхи, поки війська РФ знаходяться поблизу кордону з Україною.

"Що стосується реального прогресу, дуже важко уявити, що він буде, поки має місце поточна ескалація, коли Росія тримає Україну під дулом пістолета, 100 тис. військових біля кордону, є можливість дуже швидко збільшити їх чисельність вдвічі", - заявив Блінкен в ефірі телеканалу ABC.

"Якщо ми побачимо деескалацію, якщо ми побачимо зниження напруженості, то це те середовище, в якому можна досягти реального прогресу і зняти заклопотаності, обґрунтовані заклопотаності обох сторін", - додав держсекретар США.

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Раніше в РФ опублікували два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договори РФ і США по гарантіях безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести переговори з Росією з питань безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

Зустріч представників Вашингтона і Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня в Женеві. Саміт НАТО-Росія запланований на 12 січня.

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