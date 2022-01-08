На переговорах з РФ США можуть погодитися скоротити чисельність військ у Східній Європі - ЗМІ

США та Росія проведуть переговори 10 січня / Reuters

Наступного тижня має відбутися саміт між Сполученими Штатами Америки і Росією. Адміністрація США готова обговорити з РФ можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Москва теж буде готова до подібних заходів.

Як інформує NBC News з посиланням на знайомі з американською позицією джерела, Білий дім не впевнений у готовності РФ до серйозних дискусій. Однак якщо Росія буде до них готова, то американські офіційні особи запропонують обговорити скорочення присутності сил Вашингтона і Москви в Східній Європі, а також зменшення масштабів навчань в цьому регіоні.

Зокрема, мова може піти про чисельність американських військових контингентів в країнах Балтії та в Польщі, а також про те, щоби заздалегідь попереджати один одного про переміщення сил.

Американців же цікавлять переговори з приводу ракет Іскандер в Калінінграді.

"Якщо виявиться, що Росія готова обговорювати скорочення присутності в регіоні, США будуть готові обговорювати конкретні кроки", - сказав американський чиновник, ім'я якого не називається.

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Джерела NBC News пояснили, що США чекатимуть від Росії зобов'язань скоротити військову присутність на своїх західних кордонах. При цьому вони підкреслюють, що при цьому відведення військ від кордонів з Україною буде в даному випадку недостатньо.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 10 січня 2022 року, мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

5 січня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що під час засідання США разом з союзниками планують порушити питання вторгнення в сусідні країни. Також під час майбутніх переговорів США планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території.

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У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали вимагали від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".

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