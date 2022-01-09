Блокада від США і домовленості без пауз: у Лаврова назвали завдання РФ на перемовини щодо безпеки

США та НАТО гальмуватимуть перемовини щодо безпеки - МЗС РФ / Reuters

РФ на перемовинах з США щодо безпеки ставить перед собою завдання домовитися "без пауз", проте очікує, що Штати та Північноатлантичний альянс наполягатимуть на детальному опрацюванні домовленостей. При цьому у росіян немає оптимістичних очікувань від діалогу з представниками Вашингтона у Женеві. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Як повідомляє Інтерфакс, за словами дипломата, російська сторона очікує, що США та НАТО вимагатимуть більш детального опрацювання питань, у той час, коли Росія має намір домовлятися більш швидкими темпами.читайте такожЖорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували потужну повістку на діалог з РФ

"Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам із США та НАТО це все загальмувати, занурити в обговорення нескінченні одних і тих же сюжетів, які роками і десятиліттями вивалюються в ОБСЄ, на майданчику СРН і тому подібне", - підкреслив Сергій Рябков.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи – проект договору Росії та США щодо безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, РФ і Північноатлантичного альянсу.

Росіяни вимагають, щоб Вашингтон гарантував відмову України від вступу до НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

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В адміністрації Байдена казали, що Штати не збираються домовлятися з Росією щодо безпеки без Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості пошуку компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.

В НАТО бачать перспективи перемовин з РФ з безпеки за участю України. Причому перед таким діалогом Москва повинна поліпшити відносини з Києвом.

Перемовини Штатів та Росії щодо безпеки відбудуться 10 січня у Женеві. За два дні, 12 січня, має пройти Рада Росія-НАТО у Брюсселі. 13 січня очікуються консультації за лінією ОБСЄ у Відні.

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