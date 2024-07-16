У цю гру можна грати удвох: низку регіонів РФ накрив потужний блекаут, була "бавовна"

Російська влада проблеми у роботі енергооб'єктів пов'язує з аномальною спекою. Водночас є інформація про вибухи.

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Відключення світла вводять у Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Бурятії, Забайкаллі, а також у південних регіонах Росії і в окупованому Криму у вівторок, 16 липня, спостерігаються перебої з електрикою. У регіонах введено обмеження подачі світла.

Російські ЗМІ пишуть про аварійне відключення на енергоблоці Гусиноозерської ГРЕС у Бурятії. Це спричинило проблеми зі світлом у Забайкаллі.

У Мережі ж зазначають, що проблеми в роботі Гусиноозерської ГРЕС спричинили вибухи - після чого аварійно відключилися два з трьох енергоблоків.

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Відключення частково зачепило сім муніципальних утворень, Улан-Уде, 75 населених пунктів і 190 соціально значущих об'єктів. Понад 115 тисяч осіб залишилися без світла.

Російське Міненерго окремо повідомляє про тимчасові обмеження споживання електроенергії на Півдні Росії і в окупованому Криму через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. Наприклад, у Краснодарі відключилися понад 100 електропідстанцій.

Уточнюється, що на Ростовській АЕС було зафіксовано неполадки на турбогенераторі. Зазначимо, що на території Ростовської АЕС у грудні 2022 року була велика пожежа у зв'язку з роботою ППО над містом і областю.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Вранці в четвер, 4 липня 2024 року військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. Один із безпілотників вибухнув, поранивши російського розвідника (інформація про пошкодження частини невідома).

Крім того, в ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

До цього в місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи . Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами.

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