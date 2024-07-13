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Дрони атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула потужна пожежа

Анна Ярославська
13 липня 2024, 10:09
69
Станом на 08:00 площа пожежі становила 200 кв.м. До місця гасіння прибув пожежний поїзд.
Пожежа на НПЗ у Ростовській області
Пожежа на НПЗ у Ростовській області спалахнула рано вранці 13 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

Пожежа спалахнула близько четвертої години ранку.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає", - повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

відео дня

Пожежі присвоєно третій ранг. Голубєв відзвітував, що на місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб і 14 одиниць техніки.

Водночас у коментарях місцеві жителі стверджують, що насправді на місце події приїхали лише дві пожежні машини.

"Які 14 одиниць техніки? За годину приїхало 2 пожежні машини, одна через 10 хвилин після вибуху, друга через годину", - обурився один із місцевих жителів.

Дивіться відео - У Мережі публікують кадри атаки дронів на НПЗ у Ростовській області:

Скриншот

Пізніше Голубєв уточнив, що станом на 08:00 площа пожежі становила 200 кв.м. До місця гасіння прибув пожежний поїзд.

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, перед загорянням вони чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами стався близько 2:30.

Російські окупанти станом на 14:30 вівторка, 19 червня, продовжували ліквідацію пожежі на НПЗ у Ростовській області, яка сталася після ударів ЗСУ.

Пізніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

20 червня дрони вдарили по Платоновській нафтобазі країни-окупанта РФ у Тамбовській області. У результаті загорівся резервуар. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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