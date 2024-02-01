"Бавовни" в РФ може побільшати: Буданов назвав основні цілі для атак

Глава ГУР не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

https://glavred.net/ukraine/bavovny-v-rf-mozhet-stat-bolshe-budanov-nazval-osnovnye-celi-dlya-atak-10537943.html Посилання скопійоване

Кирило Буданов заявив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов припустив, що атак безпілотників на російську інфраструктуру може стати більше.

За його словами, Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", - сказав Буданов в інтерв'ю CNN.

відео дня

Глава ГУР не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично, існує план, за яким усе це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - зазначив він.

Тепер, за словами Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, 21 січня жителі Ленінградської області Російської Федерації чули вибухи. Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок ударів безпілотних літальних апаратів виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек".

18 січня в місті Подольськ Московської області сталися вибухи, які російські окупанти пояснюють збиттям безпілотного літального апарату, що летів у напрямку Москви.

У ніч на 16 січня у Воронежі сталася серія вибухів, місцеві чули щонайменше п'ятнадцять. За словами губернатора, їх здійснили українські безпілотники.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.