Розкрито найгірший сценарій для Києва у разі підриву дамби ГЕС

В "Укргіденерго" оцінили погрози Росії підірвати Київську ГЕС.

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РФ пригрозила вдарити по Київській ГЕС - чи це реально / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Малоймовірно, що російським окупантам вдасться підірвати дамби Київської та Канівської ГЕС. Навіть за найгіршого сценарію підтопить хіба що "підвали" деяких районів столиці, висловився в інтервʼю Forbes гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота.

Для руйнування таких обʼєктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках та скинути на них декілька авіаційних бомб, пояснив Сирота.

Втім, навіть за найгіршого сценарію катастрофи не станеться. У прилеглих селах може тимчасово зникнути вода, а в самій столиці підтопить підвали у деяких районах.

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"У разі значного пошкодження від ракет може статися спрацювання водосховища - люди в наближених населених пунктах залишаться без води. Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода", — сказав Сирота.ʼ

Ситуація з підривом Каховської ГЕС була іншою.

"У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік. Такого ракетними ударами досягти неможливо", — зазначив гендиректор "Укргіденерго".

Підрив Росією Київської ГЕС - що кажуть в Україні

У липні 2024 року Росія анонсувала удари по водосховищах поблизу Києва, причому у своїй манері спробувала перекласти провину на Україну.

Про можливу підготовку "провокації" заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона звинуватила Україну в нібито підготовці до удару по двох дамбах у Київській області - Київській ГАЕС і Канівській ГЕС.

Однак полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголошує, що російським загарбникам не вдасться втілити у життя такі плани. За його словами, будь-яку українську дамбу неможливо просто зруйнувати крилатими або балістичними ракетами.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі. В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

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