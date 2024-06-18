Атака дронів у РФ: у Ростовській області загорілися резервуари з нафтопродуктами

За словами місцевих жителів, перед загорянням місцеві жителі чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами трапився приблизно о 2:30.

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Пожежа в Азові спалахнула внаслідок атаки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, за попередніми даними, жертв немає.

"В Азові внаслідок атаки БПЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ЦО та НС", - написав глава регіону.

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За словами місцевих жителів, перед загорянням місцеві жителі чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами трапився приблизно о 2:30.

Дивіться відео - У Мережі опублікували кадри з місця пожежі в Азові Ростовської області після атаки БПЛА:

Як повідомляє Telegram-канал "Это Ростов Новости", горить завод з виробництва метанолу в районі порту.

Атаки дронів на РФ

У ніч на 15 червня безпілотники атакували Ростовську область країни-агресора Росії. У районі Каменська-Шахтинського працювала ППО. Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає.

У ніч на 14 червня було здійснено атаку на аеродром у Морозівську, де дислокуються літаки російських окупантів Су-34 і Су-24. Однак, цей аеродром буде атакований знову, але наразі ГУР чекає на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Уранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там був атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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