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Зеленський зібрав командування: розкрито проблеми війська

Яна Ставська
16 липня 2024, 16:00
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Багато часу учасники Ставки присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках.
Владимир Зеленский, украинские военные
Ставка Зеленського 16 липня - головні теми / Колаж Главреда. Фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 липня, зібрав чергову Ставку, на якій заслухав вище військове командування з приводу ситуації на передовій.

Доповідь, зокрема Головнокомандувача Олександра Сирського, була зосереджена довкола Торецького, Покровського, Часів-Ярівського, Купʼянського, Вовчанського та інших напрямків.

Мова йшла про задуми російських військ і нашу відповідь на них, зазначив Зеленський.

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Президент перерахував кілька проблем війська, в тому числі матеріально-технічне забезпечення.

"Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич", — відзвітував Зеленський.

Інша велика тема ЗСУ – озброєння.

"Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", — ідеться у повідомленні президента.

Ставка Зеленського - останні новини

Як писав Главред, Зеленський 15 липня ввів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Тоді як на Ставці 4 липня ішлося про дрони і РЕБ, їхнє виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

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