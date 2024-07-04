Дрони вдарили по військовій частині ГРУ в російській глибинці: є постраждалі

Вранці 4 липня військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. У результаті було поранено ворожого розвідника.

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Атака дронів на РФ: дрони вдарили по військовій частині ГРУ в Росії / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Вранці в четвер, 4 липня 2024 року військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Згідно з текстом, унаслідок атаки дістав поранення ворожий розвідник. За попередньою версією подій, два безпілотники атакували військову частину 33 43 формувань особливого призначення (т.зв. Осназ) ГРУ в селі Московське.

Один із безпілотників вибухнув, поранивши російського розвідника (інформація про пошкодження частини невідома).

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До того губернатор Ставропольського краю країни-агресора РФ Володимир Владимиров повідомив, що інфраструктура анітрохи не постраждала внаслідок атаки.

"Сьогодні вранці в селі Московському Ізобільненському окрузі впали два безпілотники. Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі", - ідеться в тексті.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста і загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні та коригувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Загалом було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Мі-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців і доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року розпочалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з кількох гелікоптерів висадила десант ГУР і "Альфи" СБУ на острів, де зав'язався бій із противником. Під час бою було ухвалено рішення відступити з острова, усі 8 гелікоптерів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Як ЗСУ знищують ворога за допомогою дронів

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше, 22-28 червня Україна завдала ударів по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

У ніч на 30 червня в чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі та влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей здійняли галас у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

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