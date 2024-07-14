Дрони СБУ підірвали нафтобазу у РФ: ЗМІ розкрили деталі вдалої спецоперації

Уночі місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа.

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Стало відомо про спецоперацію СБУ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Безпілотні літальні апарати Служби безпеки України в ніч на 13 липня атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ, на об'єкті, який працює на продовження війни в Україні, зберігалися різні марки бензину і дизельне пальне загальним обсягом 12,5 тисяч кубометрів.

Уточнюється, що вночі місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа. При цьому для гасіння пожежі задіяли майже півсотні людей і 14 одиниць техніки.

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Нагадаємо, в ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, у результаті виникла пожежа.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає", - повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

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У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, перед загорянням вони чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами стався близько 2:30.

Пізніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

20 червня дрони вдарили по Платоновській нафтобазі країни-окупанта РФ у Тамбовській області. У результаті загорівся резервуар. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі.

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