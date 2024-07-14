УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрони СБУ підірвали нафтобазу у РФ: ЗМІ розкрили деталі вдалої спецоперації

Олексій Тесля
14 липня 2024, 13:59
73
Уночі місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа.
Вибух, СБУ
Стало відомо про спецоперацію СБУ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Безпілотні літальні апарати Служби безпеки України в ніч на 13 липня атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ, на об'єкті, який працює на продовження війни в Україні, зберігалися різні марки бензину і дизельне пальне загальним обсягом 12,5 тисяч кубометрів.

Уточнюється, що вночі місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа. При цьому для гасіння пожежі задіяли майже півсотні людей і 14 одиниць техніки.

відео дня

Нагадаємо, в ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, у результаті виникла пожежа.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає", - повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, перед загорянням вони чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами стався близько 2:30.

Пізніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

20 червня дрони вдарили по Платоновській нафтобазі країни-окупанта РФ у Тамбовській області. У результаті загорівся резервуар. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ Ростовська область
Реклама

Головне за день

Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

14:37 Світ
Завершення війни і розпад Росії: боєць ЗСУ зробив прогноз

Завершення війни і розпад Росії: боєць ЗСУ зробив прогноз

13:51 Україна
Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа

Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа

12:55 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні сильно погіршиться погода: де литимуть дощі з грозами та градом 7530

В Україні сильно погіршиться погода: де литимуть дощі з грозами та градом

В кількох містах прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала Україну ракетами 2424

В кількох містах прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала Україну ракетами

Президент Чехії зробив резонансну заяву про припинення війни в Україні 2188

Президент Чехії зробив резонансну заяву про припинення війни в Україні

Загроза дуже серйозна: війська РФ заходять в тил ЗСУ в районі Торецька - Ступак 1550

Загроза дуже серйозна: війська РФ заходять в тил ЗСУ в районі Торецька - Ступак

Останні новини

14:37

Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

13:59

Дрони СБУ підірвали нафтобазу у РФ: ЗМІ розкрили деталі вдалої спецоперації

13:55

Віктор Ющенко заспівав із Володимиром Дантесом заради дронів для ЗСУВідео

13:51

Завершення війни і розпад Росії: боєць ЗСУ зробив прогноз

13:04

"Не приймай близько до серця" – чому так казати не можна: мало хто знає, як правильноВідео

Росія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля КиєваРосія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля Києва
12:55

Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на ТрампаВідео

12:48

Трамп у перші години після замаху надіслав прихильникам "істеричний" лист

12:36

Плани Путіна провалилися: на Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ

12:21

В Україні температура поб’є всі рекорди: у яких областях і коли буде +42 градуси

Реклама
12:17

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 липня: Леви вирішать важливе питання, Дівам - конфлікти

11:45

Росія, схоже, відновила удари по Україні з району Каспію: що це означає

11:45

Замахи на Путіна: у РФ закотили істерику після заяви Буданова

11:33

Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи: ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ

11:13

Які наслідки матиме замах на Трампа - ПортниковВідеоблоги

11:13

"Він щойно виграв вибори": республіканці зробили гучну заяву після замаху на Трампа

10:59

Цей невдалий замах дуже допомагає ТрампуПогляд

10:52

Замах на Трампа: у ФБР назвали ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

10:21

Травив анекдоти та поборов глядача: у Мережі спливло раритетне відео ПономарьоваВідео

10:09

"Молюся за нього": Байден відреагував на замах на Трампа, терміново їде в Білий дім

09:58

ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях: в ISW назвали напрямки

Реклама
09:52

"Цьому немає виправдань": Зеленський зробив заяву після замаху на Трампа

09:46

Гороскоп на завтра 15 липня: Тельцям час розслабитися, Ракам - величезна можливість

09:31

Росія вночі знову пускала по Україні ракети і дрони: усі подробиці

09:17

Євген Кот показав обличчя новонародженої доньки та розкрив її екзотичне ім'я

08:58

Замах на Трампа: стало відомо ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

08:57

Російські окупанти захопили Урожайне – DeepState

08:52

Що упускає світ, обираючи американцям "правильного" президентаПогляд

08:22

Зірка Дизель Шоу зізнався, де та на якій військовій спеціальності служить зараз

07:48

Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії: деталі

06:31

На чий бік схилиться перемога у війні?Погляд

05:15

Як не застудитися від кондиціонера - поради терапевта

03:49

Втечуть самі: як швидко позбутись від мурах в домі і біля нього - ТОП-засоби

02:10

Дуже складна головоломка: люди з високим IQ зможуть знайти зайве число

01:30

Як захистити F-16 від ракетних ударів РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

00:24

Шрам від вуха до вуха: путіністка Борисова пришила собі нове обличчя

00:00

Це спустошує: популярна українська співачка поділилася своїм смутком

13 липня, субота
23:49

На Дніпропетровщині ворог атакував дронами рятувальників, що гасили пожежу

23:21

"Україні ітак хватає проблем" - Лукашенко наказав відвести свої війська

22:59

"Знищення лікарні мало": Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом - ЗМІ

22:41

Що робити, коли родич потрапив у полон - алгоритм дій

Реклама
22:03

ЗСУ перейшли в наступ і вибили росіян із села на Харківщині: що відомо

21:02

Президент Чехії зробив резонансну заяву про припинення війни в Україні

20:30

Не з Білорусі: в РНБО пояснили слова Буданова про новий наступ з півночі

19:21

Як Sukhoi Superjet 100 вбиває своїх пасажирівПогляд

19:11

Окупанти знищили будинок відомого українського футболіста — деталі

19:11

Є таємне призначення: для чого в нове взуття запихають папір - що з ним роблятьВідео

19:07

В Україні сильно погіршиться погода: де литимуть дощі з грозами та градом

18:49

Три черги одночасно: з'явився графік відключень електроенергії на 14 липня

18:42

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України

18:39

Королівське повернення: Кейт Міддлтон збирається з'явитися на публіці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти