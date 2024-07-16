Рада схвалила звільнення від мита та ПДВ для обладнання: що відомо

Верховна Рада України у вівторок, 16 липня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від податкових та митних зборів на ввезення в Україну енергетичного обладнання. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Він написав, що депутати прийняли в цілому закони №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За них проголосували 305 та 313 нардепів відповідно.
Закони також містять правки, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Йдеться про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Також від мита та ПДВ звільнено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
Засідання ВРУ - що відомо про нові прийняті закони
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.
Також, раніше, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". "За" проголосували 256 нардепів.
Крім того, у Верховній Раді запропонували новий законопроєкт, який істотно розширює повноваження військової поліції та фактично легалізує доноси за винагороду.
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