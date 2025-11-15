Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

У Трампа пролили світло на неочікувану логіку переговорів з Путіним.

https://glavred.net/world/peregovory-s-rf-v-ssha-nazvali-detal-kotoraya-mozhet-izmenit-hod-voyny-v-ukraine-10715651.html Посилання скопійоване

Навіщо Трамп все ще розмовляє з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне з заяви Венса:

У Білому домі пояснили, навіщо Трамп контактує з Путіним

Розмови Трампа з Путіним - частина плану завершити війну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

За словами Венса, він часто чує закиди на адресу Трампа через його контакти з Кремлем, однак, як пояснив політик, такі переговори мають конкретну мету.

відео дня

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", — наголосив він.

Венс також припустив, що підхід Трампа до міжнародної політики будується на поєднанні військової потужності та прагнення уникнути ескалацій.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", — підсумував віцепрезидент.

Чи хоче Путін розмовляти з Трампом - думка експерта

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що в Кремля є ілюзії, що Штати можуть врятувати Росію від краху. Саме тому Володимир Путін дуже зацікавлений у продовженні діалогу безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

"Путін нехай розповідає, що російська економіка прекрасна, але вона гальмує. Останні офіційні дані показують, що навіть військова промисловість почала демонструвати нулі. У Путіна була ідея: запустити ВПК, який потягне всю іншу економіку, і проблем не буде. Але цього вже немає, адже воєнна економіка теж не росте. Якщо 18 із 24 галузей економіки показують мінус, то це означає, що цивільної економіки фактично нема", - пояснив Огризко в інтерв'ю OBOZ.UA.

Переговори про мир - останні новини

Як повідомляв Главред, G7 назвала умову переговорів України та Росії. Міністри закордонних справ країн, які входять до "Великої сімки" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія), а також держсекретар США і Висока представниця Європейського Союзу, дотримуються думки, що переговори з Росією мають початися, відштовхуючись від поточної лінії фронту в Україні.

Москва нещодавно оголосила, що готова повернутися до перемовин з Україною, використовуючи як основу стамбульський формат. При цьому російські дипломати стверджують, що успіх цих перемовин цілковито залежить від того, чи буде в України політична воля їх вести.

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що схоже, президент США Дональд Трамп не має наміру ускладнювати стосунки з Москвою. Він дійсно оголосив про нові санкції, але вони не почнуть діяти до 21 листопада. Це означає, що існує ймовірність, що 20 листопада Трамп може скасувати це рішення ще до того, як санкції наберуть чинності.

Більше важливих новин:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред