Віткофф злив джерело, а на Зеленського тиснутимуть: ЗМІ про "мирний план" США

Мета переговорів генералів США з Володимиром Зеленським - переконати українського лідера погодитися на запропоновані рамки майбутньої угоди.

Головне:

Віткофф написав, що журналісти отримав план щодо України "від К"

Генерали США будуть переконувати Зеленського прийняти новий план

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф після публікації ЗМІ нового плану припинення війни в Україні написав, що журналіст видання Axios, імовірно, "отримав це" від К.

Примітно, що Віткофф потім швидко видалив своє повідомлення в сервісі мікроблогів Х, що ймовірно вказує на те, що американський політик помилково опублікував своє приватне повідомлення. Одним із перших твіт Віткоффа помітив журналіст Майкл Вайс.

Віткофф своїм твітом відповідав на публікацію журналіста Axios Барака Равида, в якому той ділився матеріалом про новий план припинення війни. "Мабуть, він отримав це від К", - написав Віткофф. Західні журналісти припускають, що К - це російський парламентер Кирило Дмитрієв.

США "просувають" план Україні

За даними джерела РБК-Україна, США спільно з Росією підготували проект "мирного плану" для України, в якому міститься низка вкрай спірних умов. Документ передбачає амністію за всі злочини, скоєні в період війни, причому мова йде не тільки про діяння російських військових - охоплення положень значно ширше.

Крім того, в план закладено повноцінне повернення Росії у світову економічну систему без обмежень і санкційних бар'єрів.

Одним із ключових пунктів є і питання НАТО: Україні пропонується виключити з Конституції згадку про прагнення до членства в Альянсі. Ба більше, країни НАТО повинні будуть закріпити на законодавчому рівні, що Україна ніколи не зможе стати членом блоку в майбутньому.

Джерело повідомило, що зустріч президента Володимира Зеленського з американськими військовими керівниками запланована на другу половину дня. За його словами, основна мета переговорів - переконати українського лідера погодитися на запропоновані рамки майбутньої угоди.

Після цього, припускає співрозмовник, такі самі обговорення можуть відбутися і з представниками Росії.

Переговори з РФ: думка дипломата

За словами народного депутата України і дипломата, засновника фонду "Майдан закордонних справ" Богдана Яременка, позиція Росії на переговорах передбачувана і залишається незмінною: Москва вимагає українські території, відмову Києва від вступу до НАТО та інші односторонні "гарантії".

Він зазначив, що незалежно від того, що російська сторона озвучує публічно, всі її реальні дії спрямовані виключно на досягнення військового результату. На думку Яременка, будь-які заяви Москви про можливе "перемир'я" слід розглядати як спробу ввести всіх в оману і не мають нічого спільного зі щирим прагненням до миру.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів із росіянами, тоді як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

