Україна припинила мирні переговори з РФ: в МЗС розповіли, хто у цьому винен

Руслана Заклінська
12 листопада 2025, 17:25
Заступник глави МЗС заявив, що Київ з літа намагався домогтися зустрічі Путіна з Зеленським.
Мирні переговори з Росією припинено

Ключові тези Кислиці:

  • У 2025 році мирні переговори України з РФ завершилися безрезультатно
  • Україна з літа домагалася зустрічі Путіна з Зеленським
  • В умовах диктатури ведення переговорів неможливе

Мирні переговори з Росією цьогоріч завершилися майже безрезультатно. Наразі переговори з Москвою припинено. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, пише The Times.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - сказав Кислиця.

За його словами, з літа основною метою української сторони було домогтися більш активної підтримки міжнародних партнерів, щоб змусити лідера РФ Володимира Путіна зустрітися віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським.

Кислиця додав, що хоча він і був відкритий до прогресу на шляху до миру, обмежені результати переговорів із російською делегацією його не здивували. Основна причина, за словами заступника міністра, полягає в структурі російської влади.

"В умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм надали. Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію", - пояснив він.

Кислиця також підкреслив, що "у російській системі доводиться мати справу безпосередньо з диктатором".

США змінили тактику переговорів з РФ - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив в інтерв'ю Главреду, що Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що спроби відокремити Росію від Китаю приречені на провал, тому США змінюють підхід у переговорах.

За його словами, Вашингтон розуміє, що всі питання, пов’язані з діями Москви, потрібно обговорювати насамперед із Пекіном. Водночас американська сторона може ще намагатися підтримувати певний діалог із Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - додав Загородній.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф зазначив, що переговори з Путіним були тривалими і складними, а врегулювання війни потребує підготовки та гарантій безпеки для України. Він сподівається, що лідери Росії та України ухвалять сміливі рішення й використають цей шанс.

Також нещодавно Москва заявила про готовність відновити переговори з Україною на стамбільському майданчику. Російські дипломати вважають, що прогрес залежить від політичної волі України.

Крім цього, Кислиця заявив, що під час стамбульських переговорів РФ неодноразово провокувала Україну, уникаючи обговорення конкретних кроків до миру. Російська делегація приносила досьє на українців, робила провокаційні заяви і пропонувала формальні робочі групи замість реальних домовленостей.

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами.

війна в Україні Сергій Кислиця війна Росії та України мирні переговори
