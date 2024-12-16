Встигнути раніше за Трампа: у Нідерландах зробили заяву про миротворців і переговори з РФ

Глава Міноборони Брекельманс не виключає, що в Україну можуть відправити миротворців без згоди всіх 27 країн ЄС.

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Рубен Брекельманс висловився про мирні переговори з РФ і введення миротворців / Колаж: Главред, фото: скріншот, пресцентр НАТО, УНІАН

Коротко:

Нідерланди змінили позицію щодо мирних переговорів РФ і України

Європейські лідери мають проявити ініціативу раніше за Трампа

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Європа повинна проявити ініціативу щодо мирних переговорів Росії та України раніше обраного президента США Дональда Трампа.

Як пише NL Times, Брекельманс уперше відкрито порушує питання про мирні переговори.

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Досі позиція кабінету міністрів Нідерландів полягала в тому, що переговори повинні проводитися лише тоді, коли Україна буде до цього готова.

"Ми маємо переконатися, що європейські країни будуть за столом переговорів, щоб Трамп не ухвалював рішення з Путіним про архітектуру безпеки в Європі", - пояснив Брекельманс.

За словами міністра, досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

"З огляду на терміновість, ви можете вирішити і не чекати одностайності в будь-якому контексті", - сказав він.

"Україна велика, і ця лінія припинення вогню - якщо вона з'явиться - буде довгою. Якщо ви хочете зробити це надійним чином, вам потрібно не тільки багато країн, а й великі країни", - зазначив міністр.

При цьому Брекелманс не став заздалегідь говорити, що Нідерланди неодмінно братимуть участь і відправлять своїх миротворців в Україну.

"Це залежить від того, що саме перебуває на столі та який це має вигляд", - уточнив він.

Введення миротворчої місії в Україну

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе основний тягар зобов'язань щодо підтримки України. Країни ЄС повинні контролювати процес припинення бойових дій, зокрема через розміщення європейських військ на території України.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина підтвердила, що Україна відкрита до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів на своїй території. За інформацією Politico, переговори з цього питання тривають уже деякий час.

На думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, розмови про появу миротворчої місії поки що не виглядають реалістичними. Військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч. Зараз важко знайти таку кількість людей, які погодяться взяти на себе цю місію. І ще важче знайти таких, на яких погодяться обидві сторони.

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