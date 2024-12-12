Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

Дональд Трамп не підтримує членство України в НАТО, але хоче, щоб після війни Україна залишалася сильною та озброєною.

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Трамп підтримує розміщення європейських військ в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USNATO

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Європа повинна взяти на себе основний тягар підтримки України

Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну

Обраний президент США поки не має конкретного мирного плану

Європа повинна взяти на себе основний тягар зобов'язань щодо підтримки України. Країни ЄС мають контролювати процес припинення бойових дій, в тому числі через розміщення європейських військ на території України. Про це обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Парижі 7 грудня, пише The Wall Street Journal.

Трамп заявив під час зустрічі в Парижі з президентами України та Франції, що не підтримує ідею членства України в НАТО, однак він хоче, щоб після припинення війни Україна залишалася сильною і добре озброєною державою.

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За даними видання, Трамп вважає, що саме європейські країни мають відігравати головну роль у захисті та підтримці України. Він хоче, щоб припинення вогню в Україні контролювали саме європейські війська, які перебуватмуть на території країни. Водночас президент виключив можливість розміщення військ США в Україні.

Окрім цього, Трамп закликав європейців активніше працювати над тим, щоб примусити Китай вплинути на Росію та сприяти завершенню війни в Україні, зокрема шляхом застосування торгових тарифів проти Пекіна.

Як зазначають джерела WSJ, Трамп поки не має конкретного плану щодо України. Основні рішення щодо цього питання будуть ухвалюватися після формування його команди національної безпеки та проведення подальших переговорів з союзниками, а також можливих переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Відправка іноземних військ до України - останні новини

Нагадаємо, дискусії щодо можливого розміщення європейських військ в Україні вперше публічно підняв французький президент Макрон на початку 2024 року.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву для переговорів щодо плану розгортання миротворчої місії в Україні після завершення війни. Польща, завдяки своєму стратегічному розташуванню та військовому потенціалу, має стати ключовим учасником цієї ініціативи, повідомляє Rzeczpospolita.

Проте прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна наразі не розглядає можливість відправлення своїх військ до України навіть після досягнення перемир'я чи миру.

Як повідомляв Главред, віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна відкрита до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів на своїй території. За інформацією Politico, переговори з цього питання тривають вже деякий час.

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