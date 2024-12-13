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Завершення війни у 2025 році: яким буде мир в Україні - NYT

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2024, 21:45оновлено 13 грудня, 22:26
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Оглядач Джуліан Барнс вважає, що Україна не зможе повернути більшу частину територій.
Трамп, ВСУ, Зеленський
Війна в Україні може закінчиться у 2025 році переговорами / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, 4 окрема танкова бригада, ОП

Про що йдеться у статті:

  • Війна в Україні закінчиться у 2025 році переговорами
  • Україна не зможе повернути мирним шляхом більшу частину територій
  • Трамп не надасть Україні запрошення до НАТО

Війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. Про це повідомляє оглядач The New York Times Джуліан Барнс.

На те, що 2025 рік стане роком переговорів, вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії.

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"І в України, і в Росії закінчуються війська, і вони насилу можуть призвати більше молодих людей на передову. Ця реальність означає, що 2025 рік стане роком переговорів", - пише Барнс.

Російські окупанти намагаються просуватися на Донбасі і вже відбили частину територій у Курській області, які цього літа захопили українські військові.

"В України все ще є зброя, але її війська розрізнені. Розвідувальні служби вважають, що скоро у неї закінчаться солдати... Республіканці не хочуть схвалювати збільшення допомоги Україні, а Київ знає, що без істотної допомоги бойові дії скоро закінчаться", - вважає він.

Якщо українські війська зможуть утримати Курську область, то можна розраховувати на те, що РФ поверне частину захопленої української землі. Однак, найімовірніше, повернути більшу частину територій у такий спосіб не вийде, вважає оглядач.

Перед Трампом стоятиме важливе завдання - дати гарантії безпеки. Найімовірніше, він не погодиться на надання Україні запрошення в НАТО, але може домогтися від Путіна згоди з євроінтеграцією для України.

Водночас Трамп повинен буде впоратися зі ще одним завданням. Він буде зобов'язаний забезпечити безпеку і не дати Путіну знову дійти до Києва. Зворотне може стати для нього ганьбою, оскільки демократи говоритимуть, що він втратив Україну.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершення війни між Росією та Україною стане одним з основних пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому.

Нещодавно Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.

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