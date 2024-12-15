'Росія виграла війну': в Німеччині зробили неочікувану заяву - деталі

Політик закликав уряд Німеччини прагнути до припинення війни.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Головне із заяви політика:

Уряд ФРН повинен визнати перемогу Росії у війні

НАТО має поважати інтереси усіх країн Європи, включно з Росією

Лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла виступив із закликом до уряду ФРН визнати перемогу Росії у війні проти України. Про це пише n-tv.

Зокрема, політик стверджує, що "Росія виграла цю війну".

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За його словами, "реальність наздогнала тих, хто говорить про перемогу України", і тому він закликав уряд Німеччини "прагнути до припинення війни".

Крім того, Хрупалла розкритикував НАТО, заявивши, що Альянс "реалізує інтереси Америки", що, на його думку, суперечить інтересам Європи.

Він також вважає, що оборонний блок має "враховувати та поважати інтереси всіх європейських країн, включно з Росією".

Водночас, політик поставив під сумнів доцільність подальшого членства Німеччини в НАТО.

"Якщо НАТО не здатне цього забезпечити, Німеччині варто подумати, наскільки корисним для нас є цей Альянс", —наголосив Хрупалла.

НАТО / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 грудня у Брюсселі європейські лідери планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну.

Оглядач The New York Times Джуліан Барнс заявив, що війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. На це вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії.

Крім того, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обраний президент США Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні. Вирішити питання російсько-української війни можна протягом кількох місяців.

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Хто такий Тіно Хрупалла? Тіно Хрупалла (нім. Tino Chrupalla; нар. 14 квітня 1975, Вайсвассер, Саксонія) — німецький політик, член правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), депутат Бундестагу з 2017 року. У листопаді 2019 року Александер Гауланд запропонував його кандидатуру для заміщення на посаді співголови, згодом обраний на цю посаду. З 2019 року обіймав посаду голови та провідного речника АдН, пише Вікіпедія.

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