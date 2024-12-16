Скільки миротворців можуть відправити союзники в Україну: експерт озвучив кількість

Здебільшого відправлення миротворчих сил до України обговорюється лише в європейських країнах.

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Які країни можуть долучитися до миротворчої місії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Коротко:

Миротворча місія може налічувати від 100 до 150 тисяч солдатів

Відправлення іноземних військових в Україну обговорюється здебільшого в країнах Європи

Країни Заходу та Європи неодноразово порушували питання щодо відправлення своїх військових до України. На думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, розмови про появу миротворчої місії є видаванням бажаного за дійсне, і наразі не виглядають реалістичними.

Експерт зазначає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

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"Фактично, це розмір армії. На кшталт такої, яку налічували в Україні до війни. Тобто це повний склад армії.", - пояснив Горбач в інтервʼю Главреду.

Він додає, що наразі важко знайти таку кількість людей, які погодяться взяти на себе цю місію. І ще важче знайти таких, на яких погодяться обидві сторони.

За його словами, Росія не погодиться на представників НАТО, а Україна — на умовних китайців, представників Білорусі або ОДКБ.

Горбач підкреслює, що в основному відправлення миротворчих сил до України обговорюється лише в європейських країнах.

"Зараз у медіа обговорюють Велику Британію, Францію, Норвегію, Данію, країни Балтії. Наприклад, Польща донедавна навіть обговорювала можливість надання одного батальйону чи бригади для миротворчої місії. Тобто це все європейські країни. Але, як я вже казав, це неприйнятно для наших ворогів.", - заявив виконавчий директор.

Миротворча місія в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, після закінчення війни в Україні лінію фронту можуть перетворити на демілітаризовану зону, куди потрібно ввести тисячі миротворців.Україна піде шляхом Кореї, йдеться в матеріалі видання The Spectator.

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе основний тягар зобов'язань щодо підтримки України. Країни ЄС мають контролювати процес припинення бойових дій, в тому числі через розміщення європейських військ на території України.

Тим часом віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна відкрита до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів на своїй території. За інформацією Politico, переговори з цього питання тривають вже деякий час.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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