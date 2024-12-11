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Макрон поїде до Польщі поговорити про введення миротворців в Україну - ЗМІ

Анна Ярославська
11 грудня 2024, 13:08
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Місія за участю миротворців могла б стати одним із запобіжників від нового нападу країни-агресора Росії.
Еммануель Макрон, війська НАТО
Макрон обговорить із Польщею розгортання миротворців в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, nato.int

Коротко:

  • У Макрона є план щодо миротворців в Україні
  • Президент Франції бачить Польщу ключовим союзником у цьому проєкті

Президент Франції Емманюель Макрон начебто має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні і планує радитися з цього приводу з Польщею, яку бачить ключовим союзником у такому проєкті. Про це пише польське видання Rzecpospolita з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що йдеться про миротворчі сили з європейських країн, які в разі оформлення якоїсь угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною могли б стати одним із запобіжників від нового нападу РФ.

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Обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Як припускає видання, президент Франції ймовірно говорив про це і з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня, коли вони приїхали на відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

Крім того, ця ж тема можливо обговорювалася і під час зустрічі Макрона з прем'єром Британії Кіром Стармером у середині листопада, а потім - на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії та Польщі 27 листопада.

Скільки миротворців потрібно для місії в Україні

Елі Тенебаум - експерт розташованого в Парижі аналітичного центру IFRI, де розробляють гіпотетичний проєкт такої місії, - вважає, що для миротворчої місії потрібні були б сили в розмірі до 5 бригад (приблизно 40 тисяч осіб). Командування однієї з них могла б узяти на себе Польща.

Миротворча місія в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після закінчення війни в Україні лінію фронту можуть перетворити на демілітаризовану зону, куди потрібно ввести тисячі миротворців. Україна піде шляхом Кореї, йдеться в матеріалі видання The Spectator.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив він.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправлення в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

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