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Чи готова Україна прийняти іноземні війська: Стефанішина дала однозначну відповідь

Альона Вороніна
12 грудня 2024, 14:21
1176
Дискусії про можливе відправлення в Україну іноземних військ відбуваються уже тривалий час. Віцепрем'єр-міністерка сказала, чи готова Україна їх прийняти.
Французские военные, немецкие военные
Стефанішина сказала, чи готова Україна прийняти іноземні війська/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, bundeswehr.de

Коротко:

  • Дискусії щодо можливості відправки в Україну іноземних військ відбуваються тривалий час
  • Київ готовий обговорити відправку іноземних військ в Україну

Тривалий час тривають дискусії щодо можливості розміщення військ іноземних держав на території України. Київ готовий до обговорення подібної ініціативи.

Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Politico.

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У виданні зазначили, що, згідно з повідомленнями у ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон, 12 грудня прибуде з візитом до Польщі. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни, щоб обговорити можливість відправки миротворців в Україну після ймовірного припинення вогню.

За попередніми даними, може йтися про залучення близько 40 тисяч військових. На тлі цього у Стефанішиної запитали, чи готовий Київ прийняти іноземні війська та чи готова Україна обговорювати подібний розвиток подій.

"Україна готова говорити про все, що працює", – відповіла українська міністерка.

Раніше подібну заяву зробив також президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна готова розглянути пропозицію розміщення іноземних військ для гарантій безпеки до вступу в НАТО, як раніше пропонував французький президент Еммануель Макрон.

Чи можуть ввести іноземні війська в Україну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, представник ЄС розповів, що поява іноземних військ в Україні цілком можлива. Економіка РФ вступила у важку фазу – санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів.

Також раніше експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, чи можливий сценарій введення в Україну іноземних військ. Один із ймовірних планів Трампа щодо створення буферної зони на кордоні та введення британських військ має свої нюанси.

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Хто така Ольга Стефанішина

Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій:

  • комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;
  • українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва.

Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

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війна в Україні вторгнення Росії Ольга Стефанішина
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