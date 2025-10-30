У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

У Кременчуцькому ТЦК та СП сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців під час виконання службових обов’язків отримали поранення.

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Військовозобов'язаний поранив двох військоволужбовців ТЦК та СП з пістолета

Стрільця вже затримали

В Кременчуцькому РТЦК та СП сталась стрілянина. Відомо про поранення військовослужбовців. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Повідомляється, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків.

У Полтавському обласному ТЦК та СП зазначили, що 30 жовтня близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів та обов’язкового огляду, у відповідь на запитання поліції про наявність заборонених предметів чи речовин, чоловік дістав пістолет попередньо переобладнаний з травматичного ТТ і здійснив кілька пострілів.

Внаслідок цього двоє військових отримали поранення гомілки.

"Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії", - резюмується у повідомленні.

Чи посилиться мобілізація в Україні - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Іван Тимочко наголосив, що у найближчий час можна очікувати посилення мобілізаційних заходів. Тимочко пояснив, що для ефективної мобілізації необхідна надійна інформаційна база, яка дозволяє розуміти, хто підлягає службі. Саме тому дані беруться з різних державних реєстрів.

"У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — каже Тимочко в коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжив дію воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Водночас Міністерство оборони оголосило про запуск бета-тестування нових видів відстрочок від військової служби у сервісі "Резерв+". Як пояснили у відомстві, онлайн отримати відстрочку зможуть батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також ті, хто доглядає за батьком чи матір’ю з інвалідністю.

Крім того, в Україні розширено дію програми "Контракт 18-24", спрямованої на залучення до війська молодих та мотивованих громадян. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

