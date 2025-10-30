Рус
Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

Руслана Заклінська
30 жовтня 2025, 18:00
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв влаштували гучну онлайн-суперечку.
Медведєв влаштував перепалку з міністром оборони Бельгії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Медведєв пригрозив Бельгії ядерною зброєю
  • Міністр оборони Бельгії назвав Медведєва "головним хуліганом Росії"
  • Міністр наголосив, що НАТО не воює з РФ, але принцип удару у відповідь діє вже 76 років

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив ядерною зброєю Бельгії. Міністр оборони країни Тео Франкен натякнув, що російському політику час заспокоїтися. Про це пише Politico.

Конфлікт спалахнув після інтерв’ю Франкена бельгійському виданню HUMO. У ньому міністр заявив, що у разі нападу Росії на Бельгію або будь-яку іншу країну НАТО, то "Москву зрівняють із землею".

Ця заява миттєво викликала бурхливу реакцію у Москві. Дмитро Медведєв, відомий своїми агресивними висловлюваннями, обізвав Франкена "недоумком" і пригрозив, що Бельгія може "зникнути", якщо Кремль застосує нову ядерну зброю.

"Ми нещодавно випробували нашу суперторпеду "Посейдон" - справжню зброю Судного дня", - написав Медведєв у X.

Коли один із користувачів соцмережі запропонував використати Бельгію як полігон для випробувань "Посейдона", Медведєв цинічно відповів: "Тоді Бельгія зникне".

Відповідь Бельгії

Реакція бельгійського міністра не забарилася. Уже наступного ранку Тео Франкен відповів Медведєву в Instagram.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати та ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього... Але принцип "удару у відповідь" нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова", - наголосив він.

Також Франкен додав до поста фрагмент популярного хіта Селени Гомес "Calm Down" ("Заспокойся"), натякаючи, що Росії саме час заспокоїтися.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

На яку країну НАТО може напасти РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду припустив, що Росія може відкрити новий фронт війни в Європі. За його словами, найбільш вразливою є Естонія, але удар можливий і по Фінляндії.

"Досягненнями в Україні росіяни не можуть похизуватися, а от в Естонії вони можуть досить швидко досягти результатів і, наприклад, створити умовну "Нарвську народну республіку". Безумовно, це викличе підйом у росіян. І тоді вони тішитимуться з того, що показали НАТО свою "силушку молодецьку", незалежно від того, чи є блекаут у Москві", - сказав Коваленко.

Він підкреслив, що війна проти Європи наразі є "основним планом Путіна", питання лише в тому, яка країна стане першою мішенню.

Погрози НАТО війною - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні посольство РФ в Бельгії назвало слова Франкена "провокаційними" та "безвідповідальними". Франкен наголосив, що не вірить у реальний ракетний удар, але побоюється гібридних дій Кремля.

Також раніше посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив в ефірі телеканалу RTL, що Кремль розцінить будь-яке збиття російського літака силами НАТО як початок прямої війни. За словами Мєшкова, літаки Північноатлантичного альянсу нібито регулярно порушують російський повітряний простір, однак Москва не збиває їх.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на дискусії всередині НАТО щодо можливості збиття російських літаків. Він пригрозив, що Мінськ "воюватиме на всі гроші", якщо такі дії відбудуться.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

