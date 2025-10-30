Рус
Читати російською
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Руслана Заклінська
30 жовтня 2025, 16:39оновлено 30 жовтня, 17:46
НБУ знизив курс основних іноземних валют на останній день жовтня.
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня
Курс валют на 31 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара НБУ встановив на 31 жовтня
  • Скільки коштуватиме євро 31 жовтня
  • На скільки подешевшав злотий

На п'ятницю, 31 жовтня, Національний банк України знизив офіційний курс основних іноземних валют. Гривня зміцнила позиції щодо долара, євро та польського злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на останній день жовтня встановлено на рівні 41,97 грн за долар. Американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Водночас євро подешевшав на 35 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс європейської валюти на 31 жовтня становить 48,51 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 курс гривні залишався відносно стабільним. Котирування гривні до долара США встановилися на рівні 41,94/41,97 грн за долар, а до євро - 48,45/48,50 грн за євро.

Курс злотого на 31 жовтня

Польський злотий подешевшав на 9 копійок. На п'ятницю, 31 жовтня, НБУ встановив курс на рівні 11,43 грн/злотий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи підвищиться курс долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні залишатиметься стабільним. За його словами, золотовалютні резерви Національного банку України зараз перебувають на рекордному рівні - близько 44 мільярдів доларів, що навіть перевищує показники "найкращих мирних років" української економіки.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на валютній біржі, ні в роздрібній торгівлі валютою. Немає навіть натяку на черги біля пунктів обміну чи відділень банків, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - зазначив він.

Новак додав, що поступове знецінення гривні відбувається у межах прогнозованої девальвації, яка є природним наслідком воєнного стану. За словами економіста, підстав для різких коливань курсу долара наразі немає.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 30 жовтня, Національний банк України знизив офіційний курс долара, євро та злотого. Долар подешевшав до 42,01 грн, євро - до 48,87 грн, а злотий - до 11,52 грн.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці жовтня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. За його словами, НБУ продовжить політику "керованої гнучкості", тож долар утримуватиметься в межах 41,5-42 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Крім цього, аналітик Андрій Шевчишин прогнозував поступове зростання долара. За його прогнозом, найближчим часом курс долара може перевищити 42 гривні.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред






