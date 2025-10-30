Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

Є всі можливості сформувати збалансований раціон за прийнятною ціною, вважає Андрій Новак.

Важливе із заяв Новака:

У великих мережах зростання цін спостерігається на огірки та помідори

За іншими категоріями продуктів зростання цін мінімальне

Блекаути негативно впливають на економічну ситуацію - зокрема через порушення логістики, розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Це, своєю чергою, змушує багатьох виробників і торговців підвищувати ціни, адже виникають прямі втрати через потрапляння у виробничі об'єкти та склади, що разом із порушенням логістики збільшує собівартість продукції. Розуміючи те, що ніхто не може працювати собі у збиток, вони змушені частково перекладати це зростання на кінцеву ціну", - зазначив він у коментарі Главреду.

Однак, на думку експерта, навіть у таких складних умовах - масштабної війни, відновлення ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, виробничих об'єктів, складів і портів, спостерігається помірна інфляція, зокрема помірне зростання цін на продукти харчування.

"Судячи з даних про ціни у великих українських мережах супермаркетів, найбільше зростання спостерігається на огірки і помідори. Якщо у вересні середня ціна становила 30-60 грн за кілограм, то зараз - від 110 до 170 грн залежно від сорту", - зазначив він.

Співрозмовник уточнив, що за іншими категоріями зростання мінімальне, а іноді навіть спостерігається зниження цін - наприклад, на капусту.

"Тому я рекомендую не зосереджуватися на дорогих овочах і фруктах, а звернути увагу на більш доступні продукти, які, до того ж, часто корисніші. Наприклад, цибуля - 9 грн/кг, буряк - 11 грн, морква - 12 грн, капуста білокачанна - 12 грн, картопля - 15 грн, молода капуста - 23 грн, молода картопля - 25 грн. Тому є всі можливості сформувати збалансований раціон за прийнятною ціною", - додав Новак.

Зростання цін в Україні: думка експерта

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне зростання цін на яйця - близько 10%, і то лише в разі, якщо підвищиться вартість електроенергії.

Експерт зазначив, що наразі ринок залишається стабільним, попит і пропозиція збалансовані, тому істотних цінових стрибків поки що не очікується.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

